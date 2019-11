Capotaria sofre o terceiro incêndio em menos de três meses na Avenida Aguanambi

Uma capotaria desativada foi atingida, por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (11), em Fortaleza. O estabelecimento está localizado entre a Avenida Aguanambi com a Rua Carlos Ribeiro, no Bairro de Fátima. Esta é a terceira vez que um incêndio atinge o local. No mês de agosto de 2019, o fogo destruiu a estrutura.

Na tarde do dia 13 de agosto, o local registrou a primeira ocorrência. Na manhã do dia seguinte, as chamas recomeçaram por volta das 11h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas da ocorrência mais recente começaram pouco depois da meia-noite. Uma equipe do órgão foi até o local e controlou as chamas. Não houve registro de feridos.

No primeiro registro, um dos proprietários da loja, o empresário Carlos Alberto Ferreira, disse para o Sistema Verdes Mares que o prejuízo havia sido de R$ 1 milhão.