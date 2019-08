Capitania dos Portos do Ceará abre 30 vagas para aquaviários

A Capitania dos Portos do Ceará está com 30 vagas abertas para Aquaviários. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de setembro. A Instrução com o disciplinamento das regras da seleção estão disponíveis no site da Marinha. Essas oportunidades para pessoas de ambos os sexos são para o Processo Seletivo de admissão ao Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre - Básico (APAQ – CTR).

O curso é gratuito e se destina a qualificar e aperfeiçoar o aquaviário para exercer as funções inerentes à categoria de Contramestre (CTR).

O público alvo são aquaviários que já pertencem a categoria de Marinheiro de Convés, tratando-se de uma excelente oportunidade para adquirir as qualificações necessárias para crescer na profissão e ter um aumento salarial.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Capitania dos Portos do Ceará ou pelos Correios, desde que estabelecidas as regras contidas na Instrução.