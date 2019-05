Capitania dos Portos abre 30 vagas para formação de aquaviários no Ceará

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de admissão do curso de cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde da Capitania dos Portos do Ceará. São 30 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever até o dia 10 de junho. Veja o edital completo aqui.

As inscrições são feitas de forma presencial na sede da Capitania dos Portos, localizada na Avenida Vicente de Castro, nº 4.917, bairro Mucuripe. Antes de comparecer no local com os documentos necessários, o candidato precisa pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (oito reais). O boleto pode ser gerado na página da Marinha do Brasil na internet.

A seleção é composta por um exame de conhecimentos com prova objetiva de português e matemática com conteúdos até o ensino fundamental, além de teste de suficiência física.

A prova acontece no dia 23 de junho. Para saber o horário e os locais de provas, o candidato deverá consultar a Capitania dos Portos (pessoalmente ou através do telefone (85) 3133-5111. A divulgação do gabarito preliminar será no dia 25 de junho na página da Capitania dos Portos do Ceará.