Capital completa 39 anos da visita do Papa João Paulo II

Nesta terça-feira (9), o Ceará completa 39 anos de um dos momentos mais importantes para sua comunidade católica: a visita do Papa João Paulo II. O pontífice esteve por dois dias em Fortaleza para comandar o 10º Congresso Eucarístico Nacional, evento realizado no Estádio Castelão, reunindo mais 120 mil pessoas.

Logo no desembarque na Capital, em 9 de julho de 1980, o primeiro papa a visitar o Brasil beijou o solo cearense e abençoou a multidão que o esperava. Foi recebido pelo então arcebispo de Fortaleza, dom Aloísio Lorscheider, e do aeroporto percorreu parte da cidade, passando pelo Centro.

Já no Castelão, foi recepcionado por Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Ganhou um chapéu de couro de presente do artesão de Paramoti, Antônio Barbosa Cruz, colocando-o na cabeça de imediato. Algumas relíquias daquele momento estão em pontos do Estado, como parte do altar giratório, exposto na Catedral Metropolitana de Fortaleza. A cruz está em Canindé e outra parte do altar, em Paramoti.

A passagem do pontífice foi uma das maiores movimentações populares já registradas no País e a maior vivenciada no Ceará. No mesmo ano, João Paulo II passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Aparecida, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém do Pará e Teresina.