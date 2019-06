Cano estoura e forma cratera em rua no Cristo Redentor

Uma cratera foi formada na rua Felipe Camarão, no bairro Cristo Redentor, na manhã deste sábado (15), após cano de água estourar. No local, duas casas foram invadidas pela água. Em protesto, um morador do local mergulhou no buraco.

De acordo com Jonas Santino, que também vive na região, o vazamento fez com que a rua cedesse. “Nenhum caminhão ou carro pesado passou, não tinha buraco, o chão cedeu com vazamento”, disse.

Uma das casas que amanheceu inundada foi a de Marcilene Soares. A auxiliar técnica informou que foi acordada pelos vizinhos e, quando viu a situação, foi um desespero. “Porque simplesmente a água invadiu, só que não invadiu só a água, a areia também".

O alagamento, segundo ela, também atingiu a rede elétrica da casa. "Quando a gente colocou os pés no chão, a casa começou a dar choque”,denunciou.

O buraco virou uma “piscina”, como mostrado no vídeo feito por um morador. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) alertou sobre o risco de soterramento e o aumento do vazamento ao mergulhar na área.

O vazamento, segundo a companhia foi contido e equipes técnicas foram ao local reparar a tubulação. O serviço deve ser concluído até as 14h deste sábado.

Sobre os serviços de pavimentação e recuperação asfáltica, a Cagece informou que serão reparados na segunda-feira (17).