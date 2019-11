Candidatos do Enem chegam 3h antes no 2º dia com expectativas diferentes para matemática

No segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada neste domingo (10) em todo o país, os candidatos começam a chegar com 3h de antecedência aos locais de prova em Fortaleza. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fechados às 13h. Na Universidade de Fortaleza, os irmãos Almiro Muniz Neto, 19 anos, e Hosana Muniz, 24 anos, chegaram por volta de 10h. A dançarina Karine Alves dos Santos também se antecipou e chegou cedo ao local.

Estudante de curso técnico, Almiro Neto tenta ingressar no curso de enfermagem. "No ano passado, fiz o Enem pela primeira vez, consegui uma nota razoável, mas esse ano quero vê se consigo tirar uma nota melhor. Quero terminar meu curso técnico primeiro pra depois fazer a graduação, aí tô vendo na nota do Enem uma oportunidade pra entrar na universidade pública", comenta. O candidato estudou em casa, revisando assuntos aplicados nas últimas edições do Enem.

A irmã, Hosana, está fazendo o Exame pela terceira vez, apesar de já estar cursando uma graduação em recursos humanos. "Quando eu terminar, ano que vem, vou fazer psicologia. Espero que eu tire uma boa nota pra eu conseguir", diz.

Candidata do Enem, com a mãe, chegando ao local de prova Foto: Theyse Viana

Karine Santos dança desde os quatro anos de idade e vai tentar ingressar no curso de Dança na Universidade Federal do Ceará (UFC) para aprofundar os conhecimentos e utilizar a arte como forma de "acabar com a exclusão e valorizar a diversidade". Já participou como voluntária de projetos sociais na área. Para chegar ao objetivo, conta com o apoio da mãe, que a acompanhou até o local de prova nesta manhã.

Expectativas com a prova de matemática se dividem

Aos 40 anos, candidata faz Enem pela segunda vez. Foto: Camila Lima

Aos 40 anos, a administradora Maria Rejane de Almeida vai resolver a prova pela segunda vez. Apesar de trabalhar com a área da matemática, ela acredita que vai se sair melhor com o tema de ciências da natureza. "Matemática pra mim é mais ou menos, sou melhor [na área de ciências da natureza] do que na matemática", comenta.

Candidata do Enem está confiante com a prova de Exatas Foto: Matheus Facundo

Brenda Inácia, 21 anos, tenta o Enem pela quinta vez. Ela quer turismo ou engenharia, e está confiante que dessa vez vai dar certo. "Tá muito empolgante, até porque é exatas e eu amo a área de exatas."

Número de questões

Nesta segunda etapa, vão ser aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias. São 45 questões para cada prova. A aplicação começa às 13h30 e termina às 18h30. Portanto, os candidatos têm cinco horas para resolver o Exame — 30 minutos a menos do que o concedido no primeiro fim de semana de provas.

Gabarito

O gabarito oficial das provas será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) na próxima quarta-feira (13). Ele pode ser acessado pelo site do Enem, pelo portal do Inep ou por meio de aplicativo.

No Ceará, ao todo, 294.994 mil candidatos se inscreveram para o Enem.