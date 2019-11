Candidatos ao Enem participam de atividades relaxantes antes das provas

Na preparação para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem marcado para domingo (10), concorrentes de Fortaleza buscam manter o equilibrio físico e mental praticando exercícios de alongamento balístico e relaxamento induzido.

educação física e especialista em pisicomotricidade Robson de Oliveira Marques, em um momento de tensão e ansiedade,a exemplo, do que os concorrentes do Enem enfrentarão na tarde deste domingo (10), os exercícios de correção postural, controle da respiração, energia e de relaxamento induzido são os mais indicados.

Confiante no seu desempenho nas primeiras provas, Alan Barbosa, 17 anos, é um dos que já encerrou a intensa maratona de estudos e adotou o relaxamento como aliado para eliminar a tensão comum nessa etapa. "Depois dos momentos de relaxamento e de todo o apoio psicológico e da coordenação pedagógica que recebemos ao longo do ano me sinto tranquilo para realizar as provas de exatas e ciências da natureza", revela.

Alan Barbosa explora os momentos de relaxamento e se sente tranquilo para realizar as provas Zilda Queiroz

"Quando a pessoa aprende a manter a postura, controlar a emocional, a respiração e a ansiedade, ela respira melhor e consegue ficar tranquila em qualquer situação. No caso de uma prova intensa como essa, tudo isso conta no resultado", afirma Robson.

Já Daniele Sousa, 17 anos, apesar de ter estudado bastante e participar das atividades físicas, não se sente tão confiante quanto o amigo Alan. "

Estou nervosa, tenho medo da ansiedade aumentar na hora da prova não conseguir me sair bem".

A concentração é fundamental para o equilíbrio físico e mental na hora do exame do Enem Zilda Queiroz

O sentimento expressado por Daniele, certamente é semelhante ao de muitos jovens do Brasil inteiro que prestarão exame para o Enem, neste domingo (10). Mas calma, moçada, como diz a psicologa Raquel Barbosa de Souza, "as provas são importantes para definir pelo menos, como será o próximo ano deles, mas existe um momento pós-Enem, e eles têm todo um processo para desenvolver depois da prova",alerta a profissional.

Os encontros com psicólogos, momentos de dinâmicas, de falas, de escuta e de reflexão fazem com que os alunos elaborem melhor suas situações e vivências Zilda Queiroz

Enfim, para quem estiver realizando a prova e por algum motivo entrar em desespero, o educador físico recomenda, "pare um pouco, respire tranquilo e a informação vem, porque ela está armazenada e o relaxamento ajuda a pessoa a se recompor", aconselha.

Outro candidato que valoriza a prática do relaxamento como reforço para conquistar bons resultados nas provas do Enem, deste domingo (10) é Gustavo Mota, 17 anos. "Me empenhei bastante e acredito entrar para o curso de engenharia da computação, mas se não for dessa vez, não tem problema, entro no próximo".

Para o estudante Gustavo Mota, o apoio da coordenação pedagógica com a inclusão de atividades físicas voltadas para o relaxamento da turma é muito acolhedor Zilda Queiroz

Conforme o coordenador pedagógico Clenilton Frota, a preparação dos alunos acompanhados por ele e sua equipe, foi intensa. "