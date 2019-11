Candidata esquece identidade e é eliminada na prova do Enem 2019 em Fortaleza

A participante Ana Beatriz Alves foi eliminada no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, após descobrir que não estava com a carteira de identidade. O documento é obrigatório para prestar o exame. A jovem ainda ligou para o pai, mas ao sair disseram q ela não faria mais a prova.

Beatriz de 15 anos procurou fazer o Enem pelo segundo ano como "treineira". Na avaliação da estudante, ela perdeu uma oportunidade ao ser eliminada na prova. "Quando fui entregar minha identidade, ela não estava na bolsa. Então acredito que a gente tenha perdido, porque saí de casa com a identidade na bolsa. Falaram com coordenador, que disse pra ligar pra alguém de casa vim deixar", lamenta.

Ela conta que saiu do local de prova para receber o documento, mas foi impedida de entrar novamente, perdendo o segundo dia do exame.

"Deixei de abrir os braços para uma oportunidade que seria muito boa para mim. Uma nota muito boa no Enem poderia abrir oportunidades para mim. Até pra eu treinar pro terceiro ano", conta Beatriz.

Os estudantes inscritos no Enem 2019 voltam aos locais de prova para o segundo e último dia do exame. Dessa vez, eles terão cinco horas para responder a 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Os portões dos locais de prova serão fechados às 13h de Brasília; a aplicação começa às 13h30 e termina às 18h30.

Prejudicados



Os participantes que se sentirem prejudicados por algum problema logístico ocorrido durante a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, em qualquer um dos dias, poderão solicitar uma nova aplicação do exame. O pedido deve ser feito de 11 a 18 de novembro, por meio da Página do Participante, portal da internet para inscritos no Enem. As informações são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do exame.