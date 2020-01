Candidata cearense do Enem recorre ao Ministério Público Federal ao perceber erro na nota

Foi receber as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para suspeitar que havia alguma coisa errada com a correção da prova de Linguagens. Depois de acertar 34 das 45 questões, a cearense de Acarape, Ana Letícia da Silva Alves, de 21 anos, achou estranho conseguiu a pontuação de 612,4. A desconfiança de um erro na correção aumentou ao descobrir que cerca de seis mil candidatos pelo Brasil também passaram por situação parecida: tiveram as pontuações das provas com diferenças de até mais de 400 pontos para baixo em razão de erros na correção.

Ana Letícia já presta o Enem pela quinta vez e tenta vaga no curso de Comunicação Social - Jornalismo, na Universidade Federal do Ceará (UFC). "Minha nota de Linguagens não condiz com a quantidade que eu acertei. Acertei 34 e tirei 612,4. Com esse número de questões deveria ter tirado, no mínimo, 650. Essa nota me prejudicou bastante. E ano passado eu fiz o Enem com tanta vontade que a minha nota da redação foi 980, pra chegar esse ano e eu não conseguir de novo, é frustrante", desabafa.

Buscando garantir a reavaliação do resultado, a candidata recorreu ao Ministério Público Federal. Além disso, utilizou o e-mail oficial criado pelo Inep, disponível até as 10h desta segunda-feira (20) para relatar a reclamação.

Prazo para o Sisu prorrogado

Diante dos erros em notas do Enem 2019, o governo vai estender em dois dias o prazo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A abertura das inscrições foi mantida para esta terça-feira (21) e segue, agora, até domingo (26).



O governo também informou que as notas com erros já foram corrigidas e podem ser acessadas pelos participantes.

No cronograma anterior, as inscrições do Sisu seriam encerradas na sexta (24). O sistema concentra as vagas de instituições públicas de ensino superior oferecidas a participantes do Enem.



"Para quem tiver qualquer problema, a gente esta estendendo [o prazo] em mais dois dias", disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (20).



Weintraub afirmou que a maioria dos 6.000 casos de notas erradas confirmados até agora foram registrados em quatro cidades: Viçosa, Ituiutaba, Iturama (todas em MG) e Alagoinhas (BA).



"Teve mais alguns casos esparsos, mas mais de 95% estão nessas quatro cidades", disse, também no vídeo, o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Alexandre Lopes.



Lopes afirmou que o Inep analisou os dados de todos os 3,8 milhões de participantes para conferir possíveis erros.



O Inep recebeu 75 mil mensagens com reclamações de erros até as 10h desta segunda. O órgão anunciou na noite de domingo (19) que só iria fazer a conferência de casos recebidos até esse horário, contrariando informação anterior do próprio governo.