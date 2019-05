Canal transborda no Conjunto Ceará; ruas amanhecem cheias de lama e casas danificadas

Rua ficou alagada na madrugada e cheia de lama pela manhã

Durante a chuva da madrugada deste domingo (28), o canal do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, transbordou. Com a força da correnteza, portões das casas quebraram, o lixo se espalhou nas ruas e avenidas, um ônibus chegou a ter problemas mecânicos e ficou na via. Moradores relataram que acordaram assustados com a quantidade de água.

A Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva de 72,2 mm das 7 horas de sábado (27) às 7h deste domingo.

"Quando foi 4h da manhã eu acordei com a imensidão de água. Na Avenida C era tudo alagado, a água estava batendo no joelho. Foi mais ou menos 3 horas de chuva e o canal transbordou", disse o morador Elias Cavalcante.

Água quebrou portão de oficina em frente ao canal

Portão quebrou

Ainda de acordo com Cavalcante, o portão de uma oficina e da casa de um vizinho foram arrancados devido à força da água.

Cavalcante saiu de casa para ver a situação do canal e gravou um vídeo mostrando a situação.

"Eu acordei com a minha irmã me ligando. Quando eu abri a porta vi água na minha área e várias pessoas fora de casa. Foi impressionante e assustador", disse o morador Alexandre Pessoa.

Ônibus tentou passar na Avenida C que estava alagada durante a madrugada e ficou no "meio do caminho";

Um ônibus que estava trafegando pela Avenida C, via em que o canal passa, não conseguiu concluir o trajeto e teve problemas mecânicos.

Na manhã deste domingo (28), o nível da água baixou e foi possível ver lama ao longo das vias, principalmente na Avenida C.

Os próprios moradores estão fazendo um trabalho de limpeza nas casas e avenidas. "É possível ver móveis do lado de fora das casas. Imagine só as outras ruas" acrescentou Alexandre.

A Defesa Civil de Fortaleza vai enviar relatório de ocorrências às 11h30. O órgão informou que enviou equipe para avaliar a situação no bairro.

Durante a manhã, o que restou nas vias próximas ao Canal foi muita lama e prejuízo para alguns moradores. O aposentado Antônio de Pádua 60, que teve a garagem de casa invadida pela água, acordou por volta de 3 horas da madrugada pelo som que o cachorro fazia. "Pelo barulho que ele fazia quando pisava eu percebi que era em água. Então levantei e vi tudo inundado. Na rua, não dava para distinguir o que era canal e o que era asfalto", comenta. Ainda segundo o morador, o portão elétrico da garagem queimou por causa da água.

Ruas ficaram cheias de lama depois do Canal ter transbordado, na madrugada deste domingo (28) Foto: Renato Bezerra

Ainda na avenida C, a água invadiu todos os cômodos da Capela São Pedro São Paulo. Um mutirão de pessoas foi preciso para limpar o local pela manhã. De acordo com a coordenadora do templo, Nazaré Vieira, a ajuda só não foi maior porque muitas pessoas ficaram fazendo limpezas nas próprias casas.

"Eu acordei com a ligação de uma vizinha, dizendo que a casa dela estava tomada. Então corri para cá e foi triste quando entrei, com tanta água e lama. Foi quando pedi logo ajuda pelos grupos e estamos aqui", comenta.