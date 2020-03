Campanha #Supera Fortaleza arrecada mais de R$ 150 mil para trabalhadores prejudicados pela Covid-19

Uma corrente virtual em prol dos trabalhadores informais está mostrando mais uma vez a solidariedade cearense. Separada fisicamente, a população se mostrou unida por meio do Movimento #Supera Fortaleza, uma parceria público-privada entre o Sistema Verdes Mares e a Prefeitura de Fortaleza. Em três dias, o projeto arrecadou R$ 156 mil em doações destinadas aos afetados com a quarentena promovida pelo novo coronavírus.

O foco é fornecer auxílio aos civis que não podem atuar devido ao fechamento dos estabelecimentos comerciais para impedir a propagação da Covid-19 - um decreto do Governo do Estado do Ceará permite o funcionamento apenas de serviços essenciais. Assim, a empatia se tornou uma bandeira e ganhou força com a iniciativa.

Através da plataforma virtual Kickante, a organização deseja angariar até R$ 1 milhão em prazo de 60 dias. O intervalo extenso projeta também o período de maior número de infectados no Brasil segundo o Ministério da Saúde: entre abril e maio.

Toda a verba será destinada para aquisição de cestas básicas e produtos de higiene pessoal, como o próprio álcool em gel. Aos interessados, é possível ainda compartilhar alimentos e itens de limpeza além das quantias em dinheiro. A distribuição do montante arrecadado será executada pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza.

“A Prefeitura tem um cadastro com as pessoas que estão necessitando de ajuda: pequenos autônomos, funcionários de shopping e um grupo que trabalha o dia inteiro para ter comida no lar. No atual cenário, estão sem receber nada. Estamos mapeando todos para ajudar”, explicou André Mota, publicitário na Bolero Comunicação e um dos idealizadores do #Supera Fortaleza.

Os valores de doação variam de acordo com a possibilidade de auxílio. A plataforma registrou quantias de R$ 10,00 a R$ 40 mil desde a abertura da campanha, no sábado (21).

Adesão das prefeituras

Com grande arrecadação nos primeiros dias, o movimento #Supera Fortaleza ganhou força no Estado do Ceará e logo despertou o interesse de outros municípios além da Capital. As prefeituras de Sobral, Beberibe e Aracati aderiram ao projeto e estão promovendo arrecadações nas respectivas cidades.

Em cada região, a administração pública irá arrecadar e distribuir os mantimentos doados ou adquiridos pela campanha. André Mota reforçou que o espírito de solidariedade deve se espalhar por todo o território cearense.

“A população está aderindo, por isso os municípios manifestaram interesse. É uma forma de ajudar mais pessoas agora. Em contato com as prefeituras, muitas nos procuraram, estou explicando o manual de abertura da campanha, o passo a passo, para tudo se propagar no Ceará. É uma corrente do bem”, declarou.

Para evitar a contaminação ou transmissão do novo coronavírus, o arrecadado pelo município deve ser distribuído na própria localidade. Por meio de decreto, o governador Camilo Santana também impôs barreiras nas divisas cearenses e intensificou a fiscalização de cargas e transporte, além dos aeroportos.

Serviço

Doações para o #Supera Fortaleza podem ser feitas pelo site

Ponto de coleta fica na Rua Paula Ney, 732, Aldeota.

Contribuições também pelo telefone: (85) 99989.4799

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.