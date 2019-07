Campanha para doações de brinquedos e livros infantis termina nesta sexta-feira

Lançada neste mês, por meio da campanha do mês temático "Criação com Apego faz bem o tempo inteiro", iniciativa do Sistema Verdes Mares (SVM), estão sendo arrecadados livros infantis e brinquedos em bom estado. Hoje é o último dia para participar da campanha. As doações podem ser feitas até 20h desta sexta-feira (26), na recepção do SVM. O material será entregue para as crianças das instituições Casa do Menor São Miguel Arcanjo e Casa da Criança.

Além de brinquedos, os livros precisam ser infantis. A doação é uma ótima oportunidade para contribuir com a formação dessas crianças e dar um novo uso para os brinquedos que possam estar esquecidos em casa.

A campanha, com foco no poder da leitura, pretende incentivar a doação de livros infantis e brinquedos para formação dessas crianças, auxiliando na aprendizagem. A leitura, desde a mais tenra idade, estimula a imaginação, desenvolve a linguagem oral e escrita e contribui para o autoconhecimento.

Onde doar

Recepção do Sistema Verdes Mares.

Rua Assis Chateaubriand, Praça da Imprensa, s/n

Bairro Dionísio Torres, Fortaleza

Até quando: 20h - 26 de julho