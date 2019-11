Campanha "Papai Noel dos Correios" começa nesta segunda (4); saiba como participar no Ceará

O já tradicional projeto "Papai Noel dos Correios" é lançado nesta segunda (4) em todo o Brasil. Às 15h, na agência Central dos Correios, em Fortaleza, tem início a campanha no Ceará.

A ação leva cartas escritas por crianças até agências dos Correios, onde os interessados em participar da ação se direcionam para encaminhar os presentes. No Ceará, 29 agências dos Correios distribuem as cartas e recebem os presentes. 16 destas ficam na Capital.

As cartas escritas pelas crianças estarão disponíveis para "adoção" das pessoas a partir de terça-feira (5). A expectativa da organização é de que cerca de 10 mil pedidos sejam disponibilizados. Os presentes podem ser entregues aos Correios até o dia 11 de dezembro.

A distribuição dos recebidos é realizada por agentes dos Correios. Desta forma, não é permitida a entrega direta do presente pelo doador. Para evitar que a regra seja burlada, o endereço de recepção do presente não é informado.

É necessário o cadastro no site da instituição para que seja possível a entrega dos presentes. Vale ressaltar, também, que a escolha é aleatória por parte do doador, que pode presentear crianças de qualquer região do país.

Histórico

A campanha completa, em 2019, 30 anos de existência. De acordo com os Correios, mais de 6 bilhões de cartas já foram atendidas com presentes em todo o Brasil. No último ano, 9.014 presentes foram entregues no estado do Ceará.

Serviço

Lançamento Estadual da Campanha Papai Noel dos Correios 2019

Data: 4/11/2019

Horário: 15h

Local: Agência Central dos Correios em Fortaleza (rua Senador Alencar, 38, esquina com rua Floriano Peixoto – Centro)