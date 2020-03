Campanha mobiliza doações de alimentos durante pandemia

A situação de pandemia de coronavírus, que vem obrigando a população a manter a quarentena e o isolamento social nas próprias casas, motivou um grupo a pensar em campanha de assistência àqueles que dependem do trabalho como autônomos para garantir os suprimentos das famílias.

Faça sua doação pela internet.

O Movimento Supera Fortaleza tem coletado alimentos, itens de limpeza e doações em dinheiro para auxiliar pessoas que dependem de vendas de mercadorias ou serviços para sobreviver.

Os recursos financeiros doados serão utilizados para a compra de cestar básicas. Toda a distribuição das doações arrecadadas será feita pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza.

As doações de quaisquer valores ou mantimentos pode ser feita por meio da página na internet, ou no endereço Rua Paula Ney, 732, Aldeota. Também é possível agendar a visita da equipe responsável pela iniciativa para buscar as doações na própria casa, por meio do telefone (85) 99989.4799.