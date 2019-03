Campanha de vacinação contra a gripe influenza começa no próximo dia 15 de abril no Ceará

A Campanha de Vacinação conta a gripe Influenza começa no dia 15 de abril e segue até 31 de maio no Ceará e nos outros estados do Nordeste, segundo o Ministério da Saúde.

A meta do governo do estado é imunizar 2.509.776 de pessoas no período. As primeiras vacinações serão feitas nas crianças, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. Os grupos prioritários começam a ser atendidos a partir do dia 22 de abril.

Para alcançar a meta mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde, 2.060.515 pessoas dos grupos prioritários deverão ser vacinadas no estado, o que equivale a 90% do total. São 703.174 crianças, 182.907 trabalhadores da saúde, 94.702 gestantes, 15.570 puérperas, 26.071 indígenas, 924.727 idosos, 113.364 professores.

De acordo com dados do Governo do Estado, desde 2008 o Ceará bate a meta da cobertura vacinal contra a gripe. Em 2018, 104,68% do público alvo foram vacinados

Público alvo

Segundo o Ministério da Saúde, a escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), respaldado por estudos epidemiólogicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principais agentes os vírus da gripe.

O público alvo da Campanha são as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, população indígena, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, população carcerária e funcionários do sistema prisional e professores de escolas públicas e particulares.

A influenza

A influenza é uma doença própria de uma determinada estação, sendo mais comum no inverno. No Brasil, por causa das diferenças climáticas e geográficas, podem ocorrer diferentes intensidades de ocorrência da influenza e em diferentes períodos, nas unidades federadas. A vacina da influenza é trivalente, protege contra H1N1, H3N2 e B/Colorado/06/2017.

Cronograma

15 de abril a 31 de maio

Crianças de 6 meses a menos de 6 anos

Mulheres com até 45 dias pós-parto

Gestantes

22 de abril a 31 de maio