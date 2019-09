Nesta sexta-feira (27) os tutores devem buscar a imunização no Parque do Cocó e, amanhã, em pontos de vacinação espalhados pela Capital

Proteger animais e seres humanos do vírus da raiva, do gênero Lyssavirus, é a meta da Campanha Antirrábica 2019 que tem programação nesta sexta-feira (27) e no sábado (28) com vacinação, apresentação dos cães da Polícia Militar e sorteios. Hoje, desde às 8h, cães e gatos podem ser vacinados no Parque do Cocó e, amanhã, no dia D da Campanha, 240 pontos de vacinação estarão abertos entre 8h e 17h na Capital.

Como medida de segurança, os tutores precisam levar os cães com guia e coleira. Já os gatos podem ser transportados em caixas específicas para animais. Caso o animal seja bravo, recomenda-se o uso de focinheira.

A gerente da Célula de Vigilância Ambiental, Atualpa Soares, reforça que a imunização dos animais evita o contágio em seres humanos. “A partir dos três meses de idade, cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva todos os anos. A antirrábica é a única forma de garantir a saúde e proteção de suas famílias”, explica.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há 16 anos não há registro do vírus da raiva em seres humanos na Capital. Causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, a raiva é uma doença infecciosa que pode ser transmitida pela saliva de animais, com alta taxa de mortalidade.

Comportamento agressivo, salivação excessiva e paralisia estão entre os sintomas da doença que afeta o sistema nervoso central, instalando-se no cérebro, ocasionando uma inflamação do cérebro. Os principais transmissores são os animais silvestres, como morcegos, saguis (soim), raposa e macacos, que contaminam cachorros, gatos e humanos de forma acidental.

Serviço:

Abertura da Campanha Antirrábica 2019

Data: 27/09 (sexta-feira)

Hora: 8h às 12h.

Local: Anfiteatro do Parque do Cocó (Rua Padre Antônio Thomas, s/n - Bairro Cocó)

Dia D da Campanha:

Conheça a lista de pontos de vacinação que acontece neste sábado (28), de 8h às 17h, para o Dia D da Campanha Antirrábica 2019, no site da Prefeitura.