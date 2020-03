Campanha contra gripe continua na próxima segunda-feira (30) para idosos e profissionais da saúde

A campanha de vacinação contra a gripe (H1N1, H3N2 e influenza b) continuará na próxima segunda-feira (30) para os idosos com idade acima de 60 anos e profissionais da saúde. A imunização será realizada em postos de saúde e escolas municipais. A lista de escolas e postos municipais está disponível no site da prefeitura.

A recomendação da Secretária da Saúde, Joana Maciel, é de que o público-alvo da campanha (nesta fase, idosos e profissionais de saúde) procure preferencialmente as escolas municipais para receber a vacina contra a gripe. A indicação tem como objetivo evitar que os idosos estejam em ambientes com aglomeração de pessoas para reduzir o risco de contaminação pelo Covid-19.

O horário de atendimento será feito nas unidades escolares indicadas (confira lista abaixo), entre 8h às 17h‬, e nos postos de saúde, ‪de 7h30‬ ‪às 18h30‬.

Vacinação em Domicílio

A vacinação de idosos com mais de 80 anos ou com idade entre 60 e 79 anos que estejam acamados deve ser feita em domicílio por meio de equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Para solicitar esse tipo de atendimento, o cidadão pode pedir o

serviço no endereço eletrônico vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br ou pelo Whatsapp, no número (85) 9.9989-4799.

Neste sábado (28), os idosos também contaram com o Drive Vacina, que segue no domingo (29) e permite que o público-alvo seja vacinado contra a equipe dentro do próprio veículo.O serviço está sendo disponibilizado nos estacionamentos dos shoppings: