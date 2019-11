Caminhonete carregada de frutas colide com ônibus na BR-222 e deixa via bloqueada, em Caucaia

Uma colisão entre uma caminhonete e um ônibus na BR-222, em Caucaia, deixou a via bloqueada parcialmente no sentido Interior-Capital, na manhã deste domingo (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora da caminhonete ficou com ferimentos e precisou ser socorrida para um hospital da região. Após a colisão, a caminhonete rodou na pista e bateu no semáforo.

De acordo com uma parente que foi ao local, a motorista, de 29 anos, é feirante e estava com mais um passageiro indo deixar as frutas na feira do bairro Antônio Bezerra.

A condutora fraturou o fêmur e ficou com uma lesão leve no pé.

Ainda de acordo com a PRF, no momento do acidente, o ônibus transportava passageiros, mas ninguém ficou ferido. Um guincho foi acionado para retirar a caminhonete do local, já o ônibus conseguiu sair sozinho.