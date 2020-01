Caminhoneiro é preso com sinais de embriaguez após causar acidente com seis veículos no Eusébio

O motorista de um caminhão foi preso com sinais de embriaguez após causar acidente na BR-116, no km 17, no Eusébio, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi submetido ao teste do etilômetro e acusou 0,63 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões do condutor.

O caminhoneiro bateu no carro da frente, que atingiu mais quatro veículos. O acidente aconteceu no sentido Interior-Fortaleza e causou um congestionamento de aproximadamente 3 km. Uma equipe da PRF foi ao local para orientar o trânsito.

O motorista, que não teve a identidade revelada, foi levado para a Delegacia Metropolitana do Eusébio. Apenas um condutor envolvido no engavetamento ficou com ferimentos leves no rosto.