Caminhões retiram areia das Dunas da Sabiaguaba; veja vídeo

A ação de três caminhões e um trator que faziam a retirada de um montante de areia às margens do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba, na CE-010, chamou a atenção de moradores da região e de quem passava pela área, na tarde desta sexta-feira (29). Composto por dunas fixas e móveis, manguezais e lagoas costeiras, o Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba é o único sistema de dunas fixas e imóveis de Fortaleza, considerado área de preservação ambiental. Veja vídeo:

Diante das imagens, o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles, afirma que a ação é considerada crime ambiental. “É uma área preservada, então não pode ser submetida a esse tipo de intervenção. É um complexo ambiental imenso que está sendo afetado”, diz.

Em nota, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que, para evitar graves acidentes de trânsito e garantir a segurança das pessoas que trafegam pela CE-010, realiza de forma emergencial a remoção da areia que estava sobre a pista. "A ação conta com autorização ambiental da Semace (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) vigente".

Porém, segundo o professor, o manejo da areia para outro local não é a solução ideal para evitar acidentes na via. “Os acidentes acontecem porque não há uma sinalização adequada. Nessa área específica, às margens das dunas da Sabiaguaba, com a areia descendo, é provável que ocorram acidentes, entretanto, um conjunto de ações envolvendo fiscalização, monitoramento, informação e desvios de trânsito devem ser realizados para minimizá-los”, esclarece.

Procedimento

O procedimento, de acordo com uma nota enviada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), está aprovado pelo Conselho Gestor das Unidades de Conservação da Sabiaguaba, após uma votação unânime.

Contudo, segundo a promotora de Justiça Ann Celly Sampaio, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), responsável por uma ação pública que solicita o reparo dos danos ambientais na região, e Yara Oliveira, membro do Conselho Gestor, uma reunião prévia precisaria acontecer para efetuar a remoção da areia na pista da CE-010, às margens das Dunas da Sabiaguaba.

“Ficou acordado, junto com os órgão competentes em reunião no início do ano, que haveria uma nova reunião para dar inicio à ação na via da melhor forma possível, sem maiores danos às dunas, o que, no caso de hoje, não aconteceu. Nós não fomos nem notificados dessa intervenção”, revela a conselheira Yara.

Ainda segundo a Seuma, a iniciativa e a execução dos trabalhos nas dunas são de responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP), antigo Departamento de Estradas e Rodagens (DER), que apresentará ao Conselho proposta de Plano de Trabalho para manutenção contínua da rodovia com retirada sistemática da areia da CE-010.