Caminhão tomba e interdita trecho da BR-116 em Pacajus

Um caminhão que transportava um contêiner tombou na manhã deste sábado (2) no Km 54 da BR-116, no sentido interior - Fortaleza, no município de Pacajus. O acidente não deixou vítimas.

Com o tombamento, a pista ficou interditada, impedindo a passagem de veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas estão realizando desvio por dentro de Pacajus.

Com o tombamento, a pista ficou interditada Foto: Vc Repórter

Ainda de acordo com a PRF, o caminhão que transportava o contêiner tombou ocorreu em um retorno da pista, local que tem registrado vários acidentes.

As causas do tombamento ainda não foram identificadas.