Um caminhão carregado com mamão tombou no fim na noite deste domingo (5). A carga ficou espalhada na pista, causando bloqueio parcial do trecho. O acidente aconteceu no 4º Anel Viário por volta das 21 horas.

A polícia apurou com o motorista do caminhão que ele seguia com a carga de mamão para a Central de Abastecimento (Ceasa), em Maracanaú. Ele contou para os agentes que o veículo passou por um desnível e tombou. Um outro homem estava dentro do caminhão. Ninguém ficou ferido.