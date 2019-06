Caminhão tomba ao tentar fazer retorno em trecho da BR-020, na Grande Fortaleza

Um caminhão tombou ao tentar fazer um retorno na BR-020, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (26). Este é o segundo caso em menos de 24 horas no mesmo trecho. Na noite desta terça-feira (25), um caminhão dos Correios havia ficado preso no local depois de cair em uma vala no retorno da rodovia.

O motorista do caminhão, identificado como Antônio Araújo, vinha de São Paulo para a capital cearense e informou não ter visto o buraco ao tentar fazer o retorno. Ele foi retirado da cabine do veículo com a ajuda de outros condutores que passavam pelo local e teve apenas leves escoriações.

A Polícia Militar esteve no local para evitar que a carga fosse saqueada. Os militares receberam uma denúncia informando que pessoas já se preparavam para roubar a carga do caminhão.

Lentidão

O acidente mais uma vez deixou o trânsito lento e congestionado. Motoristas relataram dificuldades ao passar pelo trecho e ainda reclamaram das constantes ameaças de assalto, uma vez que não tem iluminação em boa parte do trecho. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local e isolaram a área, além de orientar o trânsito.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada depois de receber a informação de vazamento de óleo diesel, o que poderia causar uma explosão.