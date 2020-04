Caminhão pulverizador desinfecta ruas de Fortaleza com tecnologia semelhante a adotada na China

O bairro Cristo Redentor foi o primeiro a receber o jato bactericida do caminhão pulverizador adotado pela Prefeitura de Fortaleza para conter o avanço do coronavírus. A desinfecção das ruas com tecnologia semelhante a que foi usada na China começou na tarde desta segunda-feira (20) e deve se estender por toda a Capital. A rota inicia por áreas com maior número de óbitos, como os bairros Vicente Pinzon, José Walter e Meireles.

O veículo vaporiza a solução por cerca de 10 metros por onde vai passando e, conforme informações da Coordenadoria Especial de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos, não agride ao meio ambiente nem às pessoas. “O município de Fortaleza é o primeiro que tem essa tecnologia no Brasil. Essa tecnologia foi utilizada, agora, na China, em Wuhan, que foi a cidade que se originou o coronavírus e a similaridade é exatamente igual”, destacou Albert Gradvohl, titular da pasta.

“Ele parece aquele caminhão antigo da Sucam (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública), mas é maior, vai vaporizar uma substância e é importante que ela caia nos telhados, nas calçadas, dentro dos jardins das casas, nos quintais das casas. Ela tem uma propriedade importante para poder evitar a proliferação do vírus no ambiente inerte”, destacou o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, por meio de videoconferência em uma rede social nesta segunda-feira (20).