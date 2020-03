Caminhão perde freio, atropela duas pessoas e invade comércio de aves no Canindezinho

Um caminhoneiro perdeu o controle e seu veículo invadiu um comércio de aves, na manhã desta terça-feira (3). Antes de atingir o estabelecimento, o caminhão ainda bateu e atropelou um ciclista e um motociclista. O acidente aconteceu na Avenida Osório de Paiva, próximo a Rua Capiú, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. No momento do acidente, não havia nenhuma pessoa dentro do estabelecimento. Alguns animais que estavam no comércio como galinhas, patos e coelhos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Segundo o motorista do caminhão, ele trazia um carregamento de cimento do Conjunto Ceará para ser entregue no município de Aquiraz, na Região Metropolitana. O condutor contou também que percebeu que tinha perdido o controle dos freios ao tentar dobrar na Rua Capuí. Apesar do susto, o motorista do caminhão não se feriu.

Já o motociclista teve a perna direita quebrada e, por meios particulares, foi para um hospital na região. Já o ciclista ficou ferido nas costas, nos braços e pernas e foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar. Por causa da gravidade do acidente, um poste de energia ficou danificado. Uma equipe da Enel foi ao local verificar a parte elétrica. Um caminhão do Corpo de Bombeiros também foi acionado.