Caminhão de pequeno porte tomba após colisão com carro de passeio no Bairro de Fátima

Um caminhão de pequeno porte virou parcialmente após colisão com carro de passeio no Bairro de Fátima. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, o veículo de passeio avançou a preferencial, colidiu com o caminhão, e atingiu um poste. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22).

Os moradores da área informaram que os acidentes são constantes no cruzamento das ruas Jaime Benévolo e Padre Miguelino e que apesar da sinalização, geralmente, os condutores avançam a via.

O carro de passeio ficou com a parte da frente destruída, mas nenhum condutor ficou ferido. No momento do acidente chovia pouco no local e a pista estava molhada.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram chamados para atender a ocorrência.