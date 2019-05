Caminhão colide em placa de anúncios e poste no bairro Parque Dois Irmãos

Um caminhão-baú bateu em uma placa de anúncios de imóveis e, em seguida, em um poste de iluminação pública, na madrugada desta segunda-feira (29) no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Apesar do impacto o motorista não teve ferimentos. A base do poste está quebrada e uma parte do teto do veículo encravada na estrutura do equipamento.

O porteiro Josafá Pereira disse para uma equipe do Sistema Verdes Mares que o motorista seguiu alguns metros adiante e parou o caminhão. Na manhã desta segunda, o motorista já não estava no local.

Uma equipe da Enel Distribuição Ceará está no local fazendo a substituição do poste. Moradores informaram que também acionaram equipes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).