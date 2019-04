Caminhão carregado com frios tomba na BR-116

Um caminhão com carga de frios tombou na manhã desta quarta-feira (10) na BR-116, próximo ao 4° Anel Viário, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O acidente, segundo o motorista, foi ocasionado por um buraco na faixa central.

O trânsito ficou lento no sentido Sertão/Centro com a faixa do meio da rodovia interditada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para auxiliar o tráfego e para dar início às investigações sobre o acidente.

Uma representante da empresa proprietária do caminhão esteve no local para providenciar a retirada do veículo. O motorista não teve nenhuma lesão grave mno acidente.

De acordo com o agente Audrey Aragão, da PRF, o condutor foi ouvido e área inspecionada. “No local existe uma grande marca de arrastamento. Isso é indicativo de que havia excesso de velocidade”, informou.

Tamires Paula, responsável pelo caminhão, disse que, pelo fato do veículo ser monitorado por GPS, tem como provar que o acidente foi ocasionado pelo buraco. “O motorista estava andando dentro da velocidade permitida e realmente foi por causa do buraco, o acidente, confirmei com o rastreamento do veículo", afirmou.

Tamires informou que vai acionar a Justiça para ter ressarcido o prejuízo que teve com o acidente..