Caminhão cai em buraco na Av. Francisco Sá e deixa via engarrafada

Um caminhão caiu em um buraco na Avenida Francisco Sá, em Fortaleza, causando congestionamento na via nesta quarta-feira (17).

Um leitor enviou vídeo para a reportagem afirmando que o veículo estava preso no buraco desde as 8h, no cruzamento com a Rua Padre Anchieta. Segundo o leitor, o caminhão caiu no buraco ao tentar desviar de outro na mesma via.

Caminhão cai em buraco e provoca congestionamento na Francisco Sá pic.twitter.com/DNccfXLVpk — Diário do Nordeste (@diarioonline) 17 de abril de 2019

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) afirmou que não foi acionada para a ocorrência, portanto, não foi ao local.