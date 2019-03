Caminhão cai dentro de açude após derrapagem em Itaitinga

Um caminhão caiu dentro de um açude após o motorista ter perdido o controle do veículo no trecho conhecido como Curva do Riachão, na BR-116, na manhã desta segunda-feira (18), no município de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o acidente chovia muito e o motorista do caminhão, sem identificação divulgada, perdeu o controle do veículo durante uma aquaplangem e caiu dentro de um açude.

A aquaplanagem é um fenômeno no qual os pneus perdem o contato com o asfalto ao passar sobre uma fina camada de água.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e foi retirado rapidamente de dentro do veículo. Ainda não há previsão de quando a carreta vai ser retirada do açude.