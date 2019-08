Caminhada com Maria terá bloqueios na Av. Leste-Oeste para segurança de procissão

A procissão Caminhada com Maria, na celebração do Dia de Nossa Senhora de Assunção, comemorado nesta quinta-feira (15), tem expectativa de público de 2 milhões de pessoas, segundo a organização. Para garantir a segurança dos fiéis, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fará alterações na circulação de veículos durante o dia.

O principal bloqueio será na Avenida Leste-Oeste, com interdição à partir de 13h, nos dois sentidos, nas ruas Estevão de Campos, Gomes Passos, Jacinto Matos e Filomeno Gomes. No decorrer da caminhada, o tráfego será liberado com o suporte de agentes da AMC que vão acompanhar o evento até a dispersão total do público. Quando a procissão chegar na Catedral Metropolitana, no Centro, agentes de trânsito devem isolar as ruas de acesso onde ocorrerá a missa campal.

Serão disponibilizados, aproximadamente, 220 agentes do órgão e orientadores de trânsito para a operação que deve começar às 6h, com o isolamento do Santuário de Nossa Senhora da Assunção. Após a saída do cortejo, às 14h, batedores e viaturas do órgão acompanharão os participantes a partir do santuário em direção à Catedral, promovendo bloqueios e desvios temporários.

Frota complementar

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que vai reforçar a frota de ônibus para o evento religioso com 74 coletivos complementares, distribuídos nos terminais de Messejana, Siqueira, Parangaba, Conjunto Ceará, Antônio Bezerra e Papicu.

A Praça da Estação e a Praça do Coração de Jesus também terão reforço das 8h à meia-noite. Para conduzir o retorno dos fiéis, serão disponibilizados 20 ônibus na Praça da Estação e três na Praça Coração de Jesus, às 18h.