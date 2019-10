Camilo agradece trabalho de bombeiros e voluntários e se solidariza com vítimas do desabamento

O governador do Ceará, Camilo Santana agradeceu o empenho de todos os envolvidos na operação de buscas por vítimas do desabamento do Edifício Andrea. No fim da tarde deste sábado (19), o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Holanda declarou encerrado o trabalho de resgate no local. Sete pessoas foram resgatadas com vida e nove morreram na tragédia.

Na publicação, Camilo faz referência aos servidores estaduais e municipais, aos voluntários e, se solidarizou com as famílias das vítimas.

"Quero abraçar e agradecer a todos aqueles que se dedicaram de forma heróica, nos últimos dias, na operação de busca e resgate às vítimas do Edifício Andrea, através do nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Cel Holanda. Aos servidores do Governo do Estado e da Prefeitura, instituições parceiras e as dezenas de voluntários que uniram forças e se doaram de corpo e alma nesses dias de dor, determinação e esperança, meu muito obrigado. Todos os esforços possíveis foram feitos para salvar essas vidas. Sete pessoas foram salvas. Nove pessoas, lamentavelmente, não sobreviveram. Às famílias e amigos dessas vítimas, minha solidariedade", escreveu.

Camilo garantiu que todos os esforços estão sendo feitos para apurar a responsabilidade pela tragédia. "Por fim, assim como falei desde o primeiro dia, todas as investigações estão sendo feitas com todo o rigor para apurar as responsabilidades por essa tragédia. E para evitar que novas tragédias aconteçam", finalizou.

O governador esteve presente na área do desabamento durante a semana ao lado do prefeito Roberto Cláudio e conversou com os profissionais que atuaram ininterruptamente para resgatar todas as vítimas dos escombros.