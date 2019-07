Câmera flagra momento em que ônibus colide em poste no bairro Vila Peri

Uma câmera de segurança flagra o momento em que o ônibus bate em um poste na Rua Cônego de Castro, no bairro Vila Peri. O acidente aconteceu na segunda-feira (8) com um veículo que faz a linha Conjunto Esperança-Centro. O motorista teve um mal súbito e perdeu o controle do veículo. Alguns passageiros tiveram escoriações leves.

As imagens foram gravadas pela câmeras de um estabelecimento. No vídeo, é possível ver a colisão do coletivo com o poste e um clarão com o impacto. Um motociclista vinha logo atrás e conseguiu desviar do coletivo. É possível ver também um outro veículo freando no outro sentido da via na hora do acidente.

Equipes da Enel Distribuição Ceará e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.