Calçamento de trecho da Avenida Dom Luís é retirado para remoção de fossa

O calçamento da Avenida Dom Luís, no Bairro Aldeota, no trecho entre a Rua Visconde do Mauá e a Praça Portugal, teve que ser retirado para a remoção de uma fossa. A avenida está em obras desde setembro de 2019 e as intervenções visam implementar pavimentação em concreto nos trechos próximos a paradas de ônibus e padronização do calçamento. A obra ten prazo de término previsto para setembro de 2020.

De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a fossa e um bueiro foram descobertos durante a obra na avenida, impedindo a conclusão do serviço no trecho entre a Rua Visconde de Mauá e a praça. "A Agefis notificou o proprietário, que deve desativar a fossa e o sumidouro e solicitar à Cagece a ligação da rede de esgoto correta", afirmou o órgão. O serviço de pavimentação deve ser concluído após a retirada da fossa.

Luciana Alves, gerente de um comércio da área, afirmou que as vendas estão comprometidas há 4 meses, pois as intervenções impedem o estacionamento dos carros e o tráfego de pedestres nesse ponto da avenida. Ela conta que já presenciou diversos acidentes, nos quais carros caem no buraco e têm que ser retirados por reboques. "São constrangimentos graves que estamos passando há quatro meses. As fossas estão abertas, é uma falta de higiene", conta a gerente.

Para Bruno Silva, que costuma andar pela região, a falta de calçamento aumenta os riscos de acidentes com pedestres, pois os carros trafegam em alta velocidade quando o semáforo abre.