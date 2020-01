Calçada da Lagoa da Parangaba se solta após chuva; obra no local foi entregue há três dias

Parte do calçamento do entorno da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza, se soltou na manhã desta quinta-feira (2), após as chuvas. A obra de requalificação do espaço foi entregue na última segunda-feira (30), com o investimento de R$ 4,3 milhões.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o problema aconteceu devido à erosão da areia existente no local. O incidente deve ser corrigido com o plantio de grama abaixo do calçamento. Além disso, a Secretaria afirmou que deve construir uma galeria de drenagem na Avenida José Bastos, auxiliando no escoamento.

As intervenções começaram em janeiro de 2019 e abrangem a construção de um playground, pista de skate, quadras e ciclofaixas. Para a requalificação do local, de 60.755,30 m², a Prefeitura de Fortaleza retirou uma feira que ocorria na região aos domingos, a tradicional Feira da Parangaba.