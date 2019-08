Cagece oferece 85 vagas para cursos gratuitos

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferta 85 vagas para jovens e adultos interessados em formação profissional. As vagas são para os cursos de hardware, logística básica e redação oficial e comercial. Os cursos são gratuitos e oferecidos através do Programa de Capacitação e Inclusão Digital.

Os interessados devem solicitar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) até o dia 23 de agosto.

A matrícula acontece no dia 24 de agosto de 2019, na sede da Cagece no bairro Vila União, das 8 às 11h.

Para realizar a matrícula, os documentos necessários, além da carta de encaminhamento, são o certificado de conclusão do ensino fundamental, o RG, o CPF e o comprovante de residência. As aulas de capacitação devem ter inicio no mês de setembro de 2019 e o material didático é fornecido pela Cagece.

Serviço

Curso: Hardware (25 vagas)

Período: 02 a 27 de setembro de 2019

Horário: segunda a sexta, de 17:15h às 19:15h, e aos sábados, de 08h às 12h



Curso: Logística Básica (30 vagas)

Período: 09 a 20 de setembro de 2019

Horário: segunda a sexta, de 17:15h às 19:15h



Curso: Redação Oficial e Comercial (30 vagas)

Período: 02 a 27 de setembro de 2019

Horário: segunda a sexta, de 17:15h às 19:15h