Cagece abre 85 vagas para cursos profissionalizantes de graça no mês de setembro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferece 85 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos no mês de setembro. As oportunidades são para hardware (25 vagas), logística básica (30 vagas) e redação oficial e comercial (30 vagas).

As formações têm como objetivo oferecer oportunidades para jovens e adultos adquirirem conhecimentos que os incluam no mercado de trabalho. Os interessados devem solicitar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sine até o dia 23 de agosto.

Matrículas

As matrículas acontecem no dia 24 deste mês, das 8 às 11h, na sede da Cagece (Avenida Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União). O atendimento é realizado por ordem de chegada. Para realização, é necessário ter a carta de encaminhamento em mãos, idade mínima de 16 anos e apresentar: certificado de conclusão do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência. O material didático é fornecido pela companhia.

Para os alunos que já realizaram outros cursos na Cagece e buscam novas oportunidades de capacitação, basta apresentar o certificado do curso realizado anteriormente pela companhia.

Cursos ofertados

Curso: Hardware (25 vagas)

Período: 02 a 27 de setembro de 2019

Horário: segunda a sexta, de 17:15h às 19:15h, e aos sábados, de 08h às 12h

Curso: Logística Básica (30 vagas)

Período: 09 a 20 de setembro de 2019

Horário: segunda a sexta, de 17:15h às 19:15h

Curso: Redação Oficial e Comercial (30 vagas)

Período: 02 a 27 de setembro de 2019

Horário: segunda a sexta, de 17:15h às 19:15h

Serviço

Confira os endereços dos Sines

Célula de Fiscalização de Trânsito (CEFIT)

Rua Valdetário Mota, 970

Tel: (85) 2180-6213

Centro

Rua Assunção, 699

Tel: (85) 2180-6214

Vapt Vupt Antônio Bezerra

Av. Demétrio de Menezes, 3750

Tel: (85) 2180-6216

Vapt Vupt Messejana

Rua Jornalista Tomaz Coelho, 408

Tel: (85) 2180-6217

Casa do Cidadão Benfica

Av. Carapinima, 2200

Tel: (85) 2180-6215