Cadela perdida é encontrada pela Polícia Civil após investigação com o apoio do Spia em Fortaleza

Os policiais civis do 5° Distrito Policial (DP) se depararam com uma situação atípica, que teve um final feliz após um trabalho que teve o apoio da inteligência artificial do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). Após diligências, uma cadela da raça Golden Retriever, que estava desaparecida, foi encontrada pelos profissionais de segurança, nessa quinta-feira (2), e devolvida ao dono, em Fortaleza.

Tudo começou quando a Mel, como é chamada, pulou do veículo de seu dono em um semáforo, no bairro Prefeito José Walter, ontem, 2, pela manhã. Na ocasião, a Golden Retriever estava a caminho do veterinário. Na tentativa de encontrar a sua amiga de quatro patas, o homem refez o percurso, mas não conseguiu localizar a cadela. No entanto, ele recebeu informações de populares, que a Mel havia sido levada por uma pessoa em um veículo de modelo Tucson. Com essa informação, ele procurou o 5° Distrito Policial (DP), na Parangaba, para pedir ajuda aos policiais civis, que inseriram as informações no Spia e passaram a investigar no intuito de localizar a cadela.

“Ele chegou à delegacia, por volta de 11 horas, desesperado. Com as informações que foram repassadas, nós conseguimos localizar por meio do Spia o veículo e a pessoa, que resgatou o animal que estava perdido, na rua, em uma ação de boa fé. Inclusive, a cadela já havia sido levada ao veterinário e a pessoa já tinha anunciado nas redes sociais, com o objetivo de encontrar os donos. No entanto, não tivemos acesso a essa divulgação. Pensávamos, inicialmente, até que se tratasse de um furto. Mas tudo ficou esclarecido”, explicou o inspetor do 5° DP, Joel Chaves.

O policial civil disse ainda que o veículo da mulher, que resgatou a Mel, foi localizado na Barra do Ceará. Com isso, a dócil Golden Retriever foi levada pelos policiais civis e devolvida ao seu dono. “Eu nunca me senti tão honrado como brasileiro, pelo poder público, como eu me senti ontem. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não pagaria o que eles (policiais civis) fizeram. Isso em razão do empenho, a força de vontade, a dedicação e o respeito com que a Polícia Civil, por meio do 5° DP, teve conosco. Eu não tenho palavra para descrever o que eles fizeram”, elogiou Carlos Bessa, dono da Mel.