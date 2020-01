Cabeleireiro perde o controle do veículo, sobe calçada e é socorrido inconsciente no Bonsucesso

Um cabeleireiro perdeu o controle do veículo, subiu a calçada de um depósito de construção e danificou o portão do comércio no bairro Bonsucesso, na noite desta quarta-feira (29). Francisco Flávio da Silva Santos, de 45 anos, estava sozinho no carro e foi socorrido inconsciente.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Francisco Domingos com a Rua Luzia Moreira.

De acordo com o irmão da vítima, Francisco Flávio estava indo para a casa, após sair do trabalho quando o carro colidiu com a calçada.

O cabeleireiro foi socorrido por uma ambulância do Samu e encaminhado para uma Upa da região. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O trânsito na região foi controlado por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).