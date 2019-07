Buracos na Rua José Avelino atrapalham comércio e circulação na região

A Rua José Avelino passou por revitalização em outubro de 2017, mas já apresenta buracos que atrapalham a livre circulação de pedrestes, motoristas e ciclistas pela via. Na região marcada pela feira, que ocorre em todos os dias, com exceção da terça-feira, o trabalho de ambulantes também fica comprometido com as avarias no asfalto, que se concentram no cruzamento entre as ruas José Avelino e Baturité, logo no início da via, após o Mercado Central de Fortaleza.

Um ciclista, não identificado, afirmou passar pela via todos os dias a caminho do trabalho e relata a complicação ao trafegar pela via. "Os buracos dificultam demais. Aqui já não tem ciclovia. Em um dia comum, a gente consegue desviar, mas quando tem a feira é muito complicado", afirma.

Vendas

Há, entretanto, opiniões divergentes sobre os problemas na rua José Avelino. Duas proprietárias de lojas, que também optaram por não se identificar, observam a situação de forma diferenta. A primeira assegura que os buracos na via não atrapalham o comércio dos lojistas, uma vez que os compradores "estacionam o carro em outras vias e vão andando. Quem quer comprar não pensa em nada disso, só vem e compra mesmo. Dificil é para os ambulantes, que vendem na rua esburacada", completa.

A segunda, por sua vez, enxerga dificuldades causadas pelos buracos. "Os carros que descarregam as mercadorias aqui da loja 'faltam não passar'. Os buracos dificultam muito até o fluxo normal de pessoas", afirma.

A revitalização, à época, contou com restauração do calçamento da via, reforço na iluminação e aumento das calçadas. Vale ressaltar que o processo contemplou, também, a Avenida Alberto Nepomuceno, uma das mais movimentadas do Centro da Capital. Procurada, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) não se manifestou até a publicação da matéria.