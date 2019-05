Buracos e obras deixam 4º Anel Viário congestionado neste sábado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que motoristas evitem passar pelo trecho da BR-065, próximo à rotatória de Maranguape, no 4º Anel Viário, neste sábado (27). Segundo a PRF, um grande congestionamento se formou no local por conta das obras e buracos nas vias.

"Maracanaú, com sentido a Maranguape, está com muito trânsito. Estou no congestionamento há uma hora. Quem vem de Fortaleza para Maranguape não consegue passar pela Osório de Paiva por conta desse congestionamento", disse o motorista Carlos Brunildo Oliveira, que passou pelo local e conversou com o Sistema Verdes Mares.