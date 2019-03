Buraco no bairro Papicu segue aberto e moradores pedem por agilidade 

O buraco no cruzamento das ruas Desembargador Lauro Nogueira e Júlio Azevedo, no Bairro Papicu continua aberto na manhã desta segunda-feira (25). Moradores pedem mais agilidade. O episódio aconteceu durante as chuvas do último sábado (23), mas de acordo com o Comitê das Ações para a Quadra Chuvosa, o motivo foi um estouro de um cano da Companhia de Água e Esgoto (Cagece).

Segundo moradores, os trabalhos estão lentos. “No sábado eles só emendaram algumas manilhas e cobriram um pouco o buraco. Para falar que fizeram alguma coisa. Precisamos que isso seja consertado logo”, conta Luciano Mendes, morador da região.

O buraco ocupa mais da metade da largura da via. Tem mais de seis metros de diâmetro e chega bem próximo a uma casa que fica na esquina com a Rua Júlio Azevedo.

Moradores do local afirmam que o buraco já existe há meses, mas em menor extensão.

“A gente já vinha alertando a prefeitura sobre isso. Inclusive, outros moradores já tinham colocado coisas dentro para alertar os motoristas que passavam por aqui”, conta Gustavo Souza, que mora perto do local.

As causas ainda estão sendo investigadas pela prefeitura. O coordenador especial de articulação das secretarias regionais de Fortaleza, Renato Lima, afirmou que a casa próxima à cratera não tem mais nenhum morador, por ser um dos imóveis em processo de desapropriação.

O motivo são as obras do binário da Avenida Santos Dumont.

Duas casas que ficam no cruzamento das ruas Desembargador Lauro Nogueira e Júlio Azevedo foram interditadas pela Defesa Civil ainda no sábado.

Uma das casas já estava desocupada, os moradores da outra precisaram ir para casa de parentes. As duas ruas que passam pelo cruzamento onde a cratera abriu vão continuar interditadas até o final das obras.

Nota Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou através de nota que, concluíram no domingo, o reparo das tubulações que pertencem à companhia e o aterramento da área, até o nível da galeria de drenagem. A Cagece reforça que no local, existem tubulações de drenagem de águas pluviais, de responsabilidade da prefeitura.