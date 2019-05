Buraco na Avenida Carapinima provoca acidente com motociclista e garupeiro

Um buraco na Avenida Carapinima , no Bairro Benfica, em Fortaleza provocou um acidente na manhã desta terça-feira (14), que deixou um motociclista e um passageiro feridos.

A comerciante Priscilia Paiva Ribeiro, que passava pelo local no momento do acidente, disse ao Sistema Verdes Mares que o condutor da moto tentou desviar do buraco e caiu na pista.

"Os dois ficaram feridos. Um deles, não sei se era o condutor ou o garupeiro, estava em estado preocupante. Estava com ferimentos nos braços e estava com muita dor de cabeça apesar de ele estar com capacete", disse.



Teve prejuízo com buracos nas ruas? Veja como ser indenizado

A comerciante afirmou também que passa pelo local todos os dias e que o buraco já provocou vários acidentes. Ela afirmou que o motociclista e o garupeiro foram levados para um hospital.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou por meio de nota que, seguindo cronograma de serviços, a recuperação asfáltica neste ponto da avenida está na programação desta terça-feira, dependendo da ocorrência das chuvas. Após a quadra chuvosa, os serviços serão intensificados em toda a cidade.

Para solicitar serviços de recuperação de vias, a orientação é que a população telefone gratuitamente para o número 156 ou procure diretamente as Regionais de cada bairro, que irão avaliar cada situação e direcionar para o órgão municipal responsável.