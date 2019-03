'Bora para a praia! É Carnaval!': folião desperta a família com muito barulho no Porto das Dunas

Nem só de blocos vive o feriado momino. No litoral cearense, não são poucos os casos de quem, ao invés de celebrar em meio a desconhecidos, optou por reunir a família neste Carnaval. Foi o caso de Herlon Alves de Sousa, coordenador de TI que virou o "despertador oficial" de 30 pessoas em uma casa no Porto das Dunas, em Aquiraz, no Litoral Leste do Estado. Os foliões são acordados por ele aos gritos e com espuma artificial. "Bora para a praia! É Carnaval!", convoca.

Apesar da molecagem tipicamente carnavalesca - e cearense -, o roteiro da família caberia em qualquer fim de semana na praia ao longo do ano. Pela manhã, levam a garotada à praia. À tarde, churrasquinho em casa e à noite, Vila Azul do Mar, um centro de convivência mantido pelo parque aquático Beach Park.