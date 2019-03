Bombeiros retomam buscas por criança de 10 anos que desapareceu após pular em riacho

O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pela criança de 10 anos que desapareceu ao ser levada pela correnteza durante uma brincadeira no riacho no bairro São Cristovão, em Fortaleza. A operação foi retomada na manhã desta segunda-feira (18), terceiro dia de buscas.

A vítima se afogou na tarde de sábado (16), quando estava com alguns amigos e familiares brincando de pular em um colchão inflável que estava dentro do rio, quando objeto virou e garoto foi levado pelas águas.

De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, o percurso de buscas realizado nesta segunda pelos mergulhadores é o oposto ao realizado no domingo (17), partindo da Avenida Deputado Paulino Rocha e seguindo até o ponto em que criança se afogou.

"No domingo, os mergulhadores foram até altura da Paulino Rocha, onde existe uma tela que é feita para reter detritos de maior porte, além da qual o corpo não poderia ter passado", disse.

A procura pela criança deve prosseguir até que ela seja encontrada, conforme os bombeiros.