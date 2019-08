Bombeiros e cães farejadores do Ceará auxiliam nas buscas em Brumadinho (MG)

Dois bombeiros e dois cães farejadores do Ceará estão trabalhando nas buscas de restos mortais de desaparecidos na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Os binôminos de busca, como são chamadas as duplas foram enviados, na última sexta-feira (2), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio da 1ª Companhia de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Batalhão de Busca e Salvamento (1ª CBReSC/BBS).

O objetivo da operação é auxiliar na busca das vítimas do rompimento da barragem, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, que resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil e, até hoje, vitimou 248 pessoas, além de 22 ainda estarem desaparecidas.

Os binômios enviados foram o subtenente J. Maria e o cão Uno, da raça pastor belga malinois, e o soldado Gomes com a cadela Anny, da raça labrador retriever.

Os caninos pertencem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Anny tem um ano e dez meses, e Uno tem sete anos e quatro meses, sendo mais experiente.

Ambos são integrantes da 1ª Companhia de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Batalhão de Busca e Salvamento (1ª CBReSC / BBS).

Segundo o bombeiro militar, tenente Dutra, a missão foi dividida em duas etapas, de acordo com o cenário de solicitação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

“Eles [binômios] passarão os primeiros 15 dias em atividade [em Brumadinho], depois retornarão para Fortaleza e, em seguida, na primeira semana de setembro, voltarão à Brumadinho para continuar as buscas”.

Para o tenente-coronel Lino, comandante da CBReSC, a solicitação dos binômios cearenses para auxiliar nas buscas “demonstra o reconhecimento e a capacidade que os cães e a instituição (CBMCE) têm para atuar em um evento dessa natureza, bastante complexo”.