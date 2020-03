Bolsa de auxílio financeiro beneficiará 2 mil universitários

O Programa AvanCE, do Governo do Estado, pode ser a chance de dois mil ex-estudantes de escolas públicas estaduais, continuarem cursando o ensino superior. Nesta terça-feira (3) foi lançado, pelo governador Camilo Santana, o edital de seleção do programa que oferta bolsas de auxílio financeiro a universitários no valor de R$ 468,50 por mês.

O programa dá oportunidade, por meio de bolsa universitária, para que ex-alunos da rede estadual que ingressaram no ensino superior no 2º semestre de 2019 e no 1º semestre de 2020 permaneçam estudando. O auxílio será concedido por até 12 meses, com 20% do total sendo destinados a estudantes negros, índios, quilombolas e com deficiência.

Requisitos

Além das bolsas serem disponibilizadas apenas para ex-estudantes, que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas da rede estadual do Ceará, para concorrer a essas bolsas, os universitários devem cumprir alguns pré-requisitos:

Ter obtido média geral igual ou superior a 560 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na edição anterior ao semestre que ingressou na universidade;

Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos no primeiro ano de um curso de graduação em uma Instituição de Ensino Superior (IES) credenciada pelo Ministério da Educação (MEC);

Apresentar o registro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

As inscrições terão início às 8h do dia 16 de março, e se estenderão até as 23h59 de 27 de abril. E todas deverão ser feitas, exclusivamente, no site do AvanCE .

O resultado final sairá no site da Secretaria de Educação (Seduc), responsável pela seleção dos bolsistas. Já a concessão da bolsa cabe a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).