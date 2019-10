Bolsa com documentos de ex-morador do Edifício Andrea é encontrada no Bairro Dias Macedo

Uma bolsa com documentos de um dos ex-moradores do Edifício Andrea foi encontrada na última segunda-feira (23) abandonada na Avenida Senador Carlos Jereissati, no Bairro Dias Macedo. Uma certidão de casamento, escrituras de terras e boletos de contas foram alguns dos documentos encontrados a quase 8 km de distância do endereço do prédio.

O Edifício Andrea desabou na manhã do dia 15 de outubro. O prédio ficava no cruzamento das ruas Tibúrcio cavalcante com Tomás Acioli, no Bairro Dionísio Torres.

"A bolsa estava aberta, eu estava passando e vi os documentos e pensei que alguém tinha sido assaltado e que os bandidos tinham deixado lá. Eu peguei só pra saber um nome, um telefone para devolver”, relata Daniela Souza, que encontrou a bolsa.

A família informou que pretende ir até a casa de Daniela buscar os documentos.

“Eu pesquisei o nome e o endereço na internet para tentar localizar o dono e percebi que era o endereço do prédio. São documentos originais: contas de luz, escrituras de terrenos. Não fiz isso com nenhuma intenção, quero ajudar a família. Sei que eles devem estar tentando recuperar isso, pensando que está pelos escombros. O que eu mais quero é que chegue nas mãos do proprietário", conta Daniela.

Equipamentos eletrônicos, documentos, dinheiro e outros objetos de pequeno porte encontrados nos escombros do prédio, estão no 4° Distrito Policial, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, para que as vítimas possam reavê-los.

O Sistema Verdes Mares procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter informações sobre o caso e aguarda resposta.