Boletim de Ocorrência registra invasão na área da "lagoa azul" de Horizonte

Após os dias de sucesso da “lagoa azul” como opção de lazer no município de Horizonte, um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado na Delegacia Metropolitana para apurar as circunstâncias acerca da invasão a um terreno no mesmo bairro.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), um grupo entrou na propriedade situada no bairro Cajueiro da Malhada e organizou um evento. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e a Metropolitana de Horizonte também apuram informações referentes a crime ambiental, devido a produtos químicos que teriam sido jogados “em uma lagoa na região”.

Antes com a água azul cristalina que chamava atenção, o terreno cheio d’água agora apresenta uma coloração mais escura. De acordo com a Prefeitura de Horizonte, um tipo de óleo foi jogado no local. “A secretaria do meio ambiente encaminhou a demanda para o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) para investigar as circunstâncias da poluição da água por óleo”, afirmou a pasta municipal.

Denúncia sobre o caso foi formalizada pela Superintendência do Meio Ambiente de Horizonte e encaminhada à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), de acordo com Marcelo Nogueira, gerente da Vigilância Sanitária do município. “Isso já saiu da esfera do município. Pode ser que se trate agora de um crime ambiental e, nestas circunstâncias, é preciso de um parecer da Semace”, afirma Nogueira.

Em nota, a Semace informou que, até o momento, não há registro no sistema de ocorrências utilizado pela Fiscalização da pasta que relate poluição em lagoa, no município de Horizonte. “Quando a denúncia de suposto crime ambiental for recebida, a Semace vai avaliar os indícios relatados e decidir se envia uma equipe de fiscais ao local”, diz.

Banho

Com a popularização da lagoa, a Vigilância Sanitária foi demandada para realizar testes na água para saber se as propriedades não eram tóxicas e nocivas à população. Embora os resultados do teste ainda não tenham chegado, de acordo com o gerente da Vigilância Sanitária de Horizonte, Marcelo Nogueira, o diagnóstico era positivo, antes da contaminação. "Não tinha por que aquela água não ser saudável. A extração de areia que era feita pela empresa que operava no terreno não utilizava nenhum tipo de produto químico, era bem simples", pontua.

Apesar da possibilidade do banho, Nogueira pondera que, com o tempo, a água iria se deteriorar. "Quando nossa equipe foi lá nós vimos muita sujeira, muito lixo sendo jogado. Com a constante utilização da lagoa o tempo ia deixar a água suja", aponta.