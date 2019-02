Como previsto, o tráfego na Av. Domingos Olímpio sofreu alterações para o calendário comemorativo do período de Carnaval. Com a interdição de uma das faixas, assim como da ciclofaixa, para a disposição das arquibancadas que compõem o tradicional desfile na via, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) liberou a utilização da faixa exclusiva de ônibus, no trecho entre as avenidas Aguanambi e Universidade, desde o dia 14 de fevereiro, para os demais veículos sem a aplicação de multas. A medida segue até o dia 8 de março, quando está previsto o término da desmontagem da estrutura.

O chefe do Núcleo de Operações da AMC, Wellington Cartaxo, explica que medidas como a presença de operadores de tráfego para orientações, monitoramento do trânsito através das câmeras de segurança e a mudança dos tempos dos semáforos estão sendo aplicadas para dar uma maior fluidez ao fluxo da região. "Só estão desligados os equipamentos do monitoramento e fiscalização da circulação dos veículos na faixa exclusiva de ônibus. Todas as outras fiscalizações continuam acontecendo normalmente", salienta o gestor.

Os condutores que passam pela via reclamam da lentidão em certos horários, mas compreendem a situação. Para isso, muitos procuram rotas alternativas para seguir destino. O bloqueio total do trecho acontecerá somente no período de Carnaval, do sábado (2) até terça-feira (5), das 15h até 1h da madrugada.

Rotas alternativas

Wellington Cartaxo orienta a utilização das avenidas Duque de Caxias, Heráclito Graça, 13 de Maio e Eduardo Girão. Mas para quem deseja chegar na Av. Domingos Olímpio e aproveitar os desfiles, o agente sugere rotas paralelas pelas ruas Antônio Pompeu, Menton de Alencar e Joaquim Magalhães.

Principalmente durante o Carnaval, que acontece entre os dias 1º e 5 de março, Wellington Cartaxo ressalta algumas recomendações para um trânsito melhor como usar apenas o transporte público, evitar estacionar em frente à garagens, esquinas e sobre áreas de passeio. Os foliões também devem estar atentos às normas de segurança como a utilização correta do capacete para os motociclistas, não dirigir se houver ingerido bebidas alcoólicas, não utilizar o celular durante a condução e evitar excessos de velocidade.